Laurentino, apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo: arrestato

È successo alla vigilia di Natale a Laurentino, una nota zona di Roma. Un uomo ubriaco di 40 anni ha minacciato di far esplodere il palazzo in cui vive. Alcuni vicini di casa hanno subito allarmato le forze dell’ordine quando hanno capito che l’uomo era piuttosto agitato. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda.

Giunti sul posto, un appartamento situato nella zona Laurentino di Roma, gli agenti hanno subito sentito un forte odore di gas. Per ragioni di sicurezza i poliziotti hanno innanzitutto fatto evacuare l’interno palazzo. Subito dopo hanno fatto irruzione nell’appartamento del 40enne, dove l’uomo stava scontando gli arresti domiciliari, lo hanno trovato visibilmente agitato e in evidente stato di ebrezza. Alla vista ei poliziotti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha tirato fuori un accendino e ha minacciato di far esplodere l’interno stabile.

La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, i poliziotti sono però riusciti subito a bloccare il 40enne e lo hanno portato in caserma. Sul luogo della vicenda sono intervenuto i vigili del fuoco e il personale dell’Italgas per i dovuti rilievi del caso e per mettere in sicurezza il palazzo. Questi hanno scoperto che l’uomo era collegato abusivamente alla rete del gas tramite un flessibile ritenuto pericoloso per l’intero stabile. Il 40enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per furto di energia.