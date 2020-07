Badante lascia 80enne solo per andare a bere: arrestato dopo anni di botte

È successo pochi giorni fa a Torino, nel quartiere San Donato. Un uomo di 80 anni in preda alla paura ha chiamato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto, al telefono ha detto che il suo badante lo aveva lasciato da solo come molte altre volte aveva già fatto. In seguito alla richiesta di aiuto dell’anziano signore, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda.

Sul posto, un appartamento situato nel quartiere San Donato di Torino, è intervenuta anche un’ambulanza per vedere se l’80enne avesse bisogno di aiuto dal punto di vista medico. I poliziotti hanno cercato di capire come mai il badante dell’anziano, un uomo di 42 anni di nazionalità rumena, lasciasse spesso da solo l’uomo. Poco dopo il badante è rientrato in casa trovando poliziotti e sanitari all’interno dell’abitazione.

Alla vista degli agenti il 42enne è andato su tutte le furie, era completamente ubriaco. L’uomo si è scagliato in modo molto aggressivo contro i poliziotti e contro l’80enne, ha anche minacciato di far esplodere l’appartamento con il gas. L’uomo è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Agli agenti l’anziano signore ha confessato che non era la prima volta che lo picchiava, i maltrattamenti infatti andavano avanti da due anni. In più occasioni era uscito di casa senza dargli le medicine di cui aveva bisogno, gli toglieva anche il telefono per evitare che chiamasse qualcuno.