Lioni: 31enne uccide il fratello con una coltellata dopo una violenta lite

Dramma nella mattinata di ieri a Lioni, in provincia di Avellino. Dopo una lite scoppiata per banali motivi all’interno dell’abitazione dei genitori, una villetta in contrada Procisa Vecchia, Marco Della Vecchia ha aggredito con ferocia il fratello Antonello Della Vecchia. L’uomo lo ha colpito con un coltello da cucina e gli ha reciso l’arteria femorale, Antonello è morto dissanguato. La vittima aveva 30 anni, il fratello invece ne ha 31.

In casa erano presenti anche i genitori dei due uomini. I due si sono svegliati a causa delle urla disperate del figlio, lo hanno trovato in una pozza di sangue. Inutile si è rivelata la tempestiva corsa all’ospedale, Antonello Della Vecchia è morto ancor prima che i medici tentassero di salvarlo. Per lui non c’è stato niente da fare, i medici non hanno potuto fare niente per rianimarlo.

È stata disposto dalla Procura l’esame autoptico sul cadavere della giovane vittima, con la speranza di trovare elementi che possano spiegare meglio cosa sia successo tra i due fratelli e cosa li abbia spinti a litigare in modo così animato. Intanto, tutta la comunità di Lioni è senza parole, la famiglia Della Vecchia è sempre stata molto conosciuta a stimata. Chi li conosce non capisce come sia potuta succedere una simile tragedia.