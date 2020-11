Casalnuovo, ragazzo accoltellato in pieno centro: 19enne non ce l’ha fatta

Dramma nella serata di ieri 3 novembre 2020 a Casalnuovo, comune della città di Napoli, su Corso Umberto I. Un ragazzo di 19 anni era insieme ad un amico di 18 anni quando improvvisamente sono stati aggrediti da tre persone. Stando alle prime informazioni sul caso, i due sarebbero stati inseguiti dai loro aggressori con la loro auto. Dopo averli bloccati li hanno feriti con dei coltelli.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nella serata di ieri a Casalnuovo. Le condizioni di salute della vittima, Simone Frascogna, sono subito apparse disperate. Trasportato d’urgenza in ambulanza è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Cardarelli. I medici non hanno potuto fare niente per salvargli la vita, le sue ferite erano troppo gravi. Meno gravi si sono rivelate le ferite riportate dall’amico del 19enne. Dopo essere stato medicato il ragazzo di 18 anni è stato infatti dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Il 19enne non era noto alle forze dell’ordine, non è chiaro il motivo che abbia spinto i tre aggressori ad accoltellare i due giovani ragazzi. I carabinieri indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda e per scoprire l’identità degli aggressori. Intanto, sui social moltissime persone stanno dedicando affettuose parole a Simone dopo la sua morte. Tanti anche i messaggi di sostegno e vicinanza alla sua famiglia.