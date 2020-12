Cassano D’Adda, litiga con la moglie e ferisce agente: 41enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Cassano D’Adda, comune della città di Milano. Un uomo di 41 anni dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche ha iniziato ad urlare contro la moglie, era completamente ubriaco. Fortunatamente non l’ha picchiata, lei in preda alla paura a causa del comportamento del marito è andata via di casa.

Fuori dall’appartamento la donna ha deciso di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione i carabinieri si sono immediatamente recati sul luogo della vicenda, un appartamento situato a Cassano D’Adda. Giunti sul posto gli agenti hanno provato ad entrare all’interno dell’abitazione della coppia. Il 41enne si è rifiutato di accogliere in casa i carabinieri, si è infatti chiuso in casa, era visibilmente agitato.

Uno degli agenti ha provato a forzare la porta d’ingresso ma è rimasto ferito, fortunatamente in maniera lieve. Dopo essere riusciti ad entrate, con non poca fatica, all’interno dell’appartamento i carabinieri hanno bloccato l’uomo. Il 41enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere aggredita verbalmente o fisicamente dal marito.