Maria Teresa Ruta sul vincitore del GF Vip: “Dovrebbero essere due…”

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Maria Teresa Ruta, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo la sua eliminazione le è rimasto un po’ l’amore in bocca. Il motivo? Nella casa più spiata d’Italia era nata una bellissima amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, quando è uscita ha visto alcune clip in cui parlavano alle sue spalle e questo l’ha un po’ ferita.

Maria Teresa Ruta durante la diretta di lunedì sera ha avuto la possibilità di tornare nella casa per dire ai suoi amici che c’è rimasta male. Ieri ha ripreso l’argomento a Casa Chi, durante una diretta sull’account ufficiale del settimanale Chi. L’ex gieffina pensa che seguendo il suggerimento della Orlando Tommaso abbia fatto uno scivolone. Pensa però che ci sta di dare suggerimenti sbagliati e a 25 anni ci sta anche seguire cose non giuste. Parlando di Stefania ha detto che nella casa dice sempre di voler salvaguardare i concorrenti che si trovano nella casa dal primo giorno, ha poi aggiunto: “Quindi avrebbe dovuto salvare anche me che le sono stata affettuosamente amica.”

Maria Teresa Ruta dice la sua sul probabile vincitore del Grande Fratello Vip

A Casa Chi l’ex gieffina ha rivelato chi meriterebbe di vincere la finale del Grande Fratello Vip. Lei ha sempre detto che sarà Tommaso Zorzi a vincere il reality perché se lo merita. Pensa però che anche Dayane Mello meriterebbe di vincere la quinta edizione, non solo per ciò che sta affrontando dopo la morte del fratello ma anche per il difficile passato che ha raccontato. Maria Teresa Ruta ha poi concluso con queste parole: “Dovrebbe avere due vincitori quest’anno il Grande Fratello Vip. Dayane per la vita non bella che ha avuto e Tommaso per il suo grande talento.”