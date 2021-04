LOL, sketch uguali alla versione tedesca? La spiegazione di Amazon

Ha avuto un incredibile successo nei giorni scorsi LOL – Chi ride è fuori. Si tratta di un game show di Amazon Prime Video di sei episodi condotto da Fedez e Mara Maionchi. Per sei ore dieci comici sono rimasti chiusi in un teatro con il divieto di ridere altrimenti sarebbero stati squalificati. Dovevano però cercare di far ridere i loro colleghi e compagni di avventura. Una sfida che ha divertito moltissimi telespettatori.

Negli ultimi giorni sono scoppiate però critiche e polemiche. Il motivo? Sembra che alcuni sketch siano risultati uguali a quelli della versione tedesca dello show. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Amazon in un’intervista rilasciata a Today. La nota azienda ha fatto sapere che si tratta di un adattamento di un format giapponese che ‘prevede anche una serie di elementi standard’.

LOL – Chi ride è fuori, sketch copiati dalla versione tedesca? Amazon fa chiarezza

L’azienda ha poi continuato dicendo che lo scopo dello show è quello di far ridere e non tutte le gag dovevano essere necessariamente pezzi originali dei comici che hanno partecipato a LOL – Chi ride è fuori. Per questo alcuni sketch sono risultati uguali a quelli fatti nella versione tedesca dello show. In Germania come in Italia hanno ad esempio usato il travestimento da quadro della Gioconda come ha fatto Elio. Anche la divisa da Posaman di Lillo era stata già vista ad uno dei concorrenti della versione tedesca.

Sembra quindi che fosse previsto che alcune gag potessero essere uguali ad altre e che non fossero tutti pezzi originali dei dieci comici che hanno partecipato. Nonostante la polemica scoppiata sugli sketch, il game show ha conquistato un incredibile successo riuscendo a far ridere l’Italia.