Riccardo Guarnieri e Armando, rissa sfiorata a UeD: ecco cosa è successo

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, in studio torna Riccardo Guarnieri insieme a Roberta Di Padua e scatena in caos. Stando alle anticipazioni svelate da Il Vicolo delle News il cavaliere rivela imbarazzanti dettagli non solo sulla dama ma anche su altri protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il blog fa sapere che è addirittura arrivato quasi alle mani con Armando Incarnato.

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne svela di essere tornato in studio per rivelare la verità su Roberta Di Padua. A detta sua ha accettato nei mesi scorsi di rimanere in trasmissione solo per far ottenere alla dama maggiore visibilità, per consentirle di aumentare i suoi follower su Instagram e quindi anche le sponsorizzazioni. Il noto cavaliere fa anche sapere che la dama gli aveva confidato che Armando Incarnato parlava spesso male della redazione. Rivelazione che in passato era già trapelata e aveva fatto infuriare Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato arrivano quasi alle mani a Uomini e Donne

Armando Incarnato non reagisce affatto bene alle dichiarazioni di Guarnieri. Su tutte le furie si è scagliato contro di lui in modo davvero animato. In studio è stata sfiorata la rissa, sembra infatti che i presenti abbiano dovuto dividere i due cavalieri. Si passa poi a Ida Platano, la dama pretende delle scuse dall’ex fidanzato, Riccardo Guarnieri però non ha nessuna intenzione di assecondare la sua richiesta. Al contrario replica con una minaccia, fa infatti sapere che potrebbe raccontare molte cose sulla dama. Subito dopo svela che Ida e un’altra dama in passato gli avrebbero chiesto di tenere sul tavolo il telefono mentre parlavano della redazione con lui, avevano paura che potesse registrare le loro confidenze.