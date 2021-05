Blitz a casa di Romelu Lukaku per una festa abusiva

Stava festeggiando il compleanno insieme ad alcuni compagni di squadra e altri amici, ma il party di Romelu Lukaku, all’hotel The Square Milano Duomo, è finito con l’arrivo dei carabinieri.

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 13 maggio, come reso noto dai militari del comando provinciale di Milano. Oltre a Lukaku presenti anche Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young.

In totale i carabinieri hanno identificato 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento.

Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid19.

Romelu Lukaku: la segnalazione

La cosa più strana è che la segnalazione pare essere arrivata da una ragazza legata al mondo dello spettacolo e accostata ultimamente ad uno dei giocatori presenti.

Che abbia agito appositamente per pubblicizzarsi?

Per il momento non è dato saperlo. Resta il fatto che i quattro giocatori dell’Inter abbiano violato il coprifuoco e le regole anti-Covid in un periodo molto delicato.

Non si sa se poi anche l’Inter prenderà qualche provvedimento disciplinare nei confronti dell’attaccante belga e degli altri calciatori sorpresi a festeggiare.

Un mese fa anche Ibrahimovic sorpreso al ristorante

L’episodio di Lukaku non è un caso isolato. Un mese fa un altro famoso calciatore, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, era stato sorpreso a pranzo in un ristorante di Milano nonostante il locale non potesse servire al tavolo nessun cliente.

Dalla vicenda era nata anche un’interrogazione in Consiglio Regionale. Ibrahimovic è stato infatti anche testimonial della campagna contro il Coronavirus di Regione Lombardia, in cui il calciatore invitava a rispettare le regole.

Non è certo una bella situazione per i calciatori dell’Inter, che replicano quanto accaduto in passato anche per la Juventus, quando ci fu una cena con diversi invitati alla quale parteciparono anche McKennie, Arthur e Dybala.

Leggi anche: Amanda Knox: come vive oggi la donna assolta per l’omicidio di Meredith Kercher