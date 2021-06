Marcy Schlobohm, chi è l’ex moglie di Flavio Briatore

Marcy Schlobohm è stata la prima moglie dell’imprenditore italiano Flavio Briatore. Sono molte le donne bellissime e dal carattere forte che hanno affiancato Briatore in questi anni. Heidi Klum, Adriana Volpe, Naomi Campbell, Elisabetta Gregoraci: ognuna sembra aver mantenuto un ottimo rapporto con Flavio. Marcy Schlobohm differisce dalle altre donne di Briatore per il mistero che sembra avvolgere la loro relazione. Rispetto ai successivi affair, infatti, Marcy e Briatore sono stati una coppia che si è amata all’oscuro dai riflettori. I due hanno rilasciato pochissime dichiarazioni sul proprio rapporto, durante il matrimonio e dopo la rottura.

Marcy Schlobohm: la vita privata e la storia con Briatore

Su Marcy Schlobohm si hanno poche informazioni. Americana, è nata nel 1964 e ha 56 anni. È stata una modella piuttosto famosa e ha lavorato spesso per Vogue. Prima di intraprendere la relazione con Briatore è stata la compagna di Philippe Junot, il finanziere che spezzò il cuore e Caroline di Monaco.

Marcy Schlobohm e Flavio Briatore si sono conosciuti nel 1980 a Milano, quando la donna aveva poco più di 18 anni. L’incontro tra i due avvenne grazie al Conte Gigi Perez, che li presentò. A proposito di questo evento, la donna ricorda:

“Era l’estate del 1980 e io dovevo ancora compiere i 18 anni. Ero a Milano, al Nepentha. Venne da me il conte Gigi Perez, che lavorava con Achille Caproni. Mi portò da un ragazzo, e mi disse: “Marcy, questo è Flavio”. Io gli ho stretto la mano e l’ho salutato. Ho visto subito che era un uomo di classe, molto brillante. Era il tipo di uomo che piaceva a me: alto, con i capelli neri. Lui mi ha detto: “Piacere di conoscerti”. Ci siamo seduti al tavolo, uno accanto all’altra. Abbiamo trascorso una serata molto simpatica.”

Marcy e Flavio si sono subito innamorati: dopo tre anni di relazione e convivenza si sono sposati in una spiaggia caraibica. Briatore, in seguito, ha messo in dubbio la validità legale di quell’unione.

Il matrimonio è durato quattro anni, al termine dei quali è arrivato il divorzio. Come dichiarato dalla stessa modella, l’amore tra i due era ormai esaurito, anche per via dei tanti impegni lavorativi che li tenevano lontani.