Si potrà tornare a viaggiare liberamente in tutta Europa grazie al Green Pass UE. E’ stato approvato, nella giornata di ieri, il nuovo certificato vaccinale che permetterà gli spostamenti tra le varie nazioni dell’area Schengen senza alcuna limitazione.

Green Pass UE: a chi sarà rilasciato e quanto dura

Meglio noto con il nome di “digital Covid certificate“, questo nuovo documento elettronico sarà presto a disposizione dei cittadini europei. Il testo, dopo aver ricevuto l’ok dalla maggioranza del Parlamento europeo, dovrà essere convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE entro il 1 luglio. Da questa data, infatti, entrerà in vigore il certificato vaccinale che avrà valenza diversa a seconda dei casi. Il Green Pass UE, infatti, verrà rilasciato a coloro che avranno completato il ciclo di vaccinazione, ai guariti dal Covid o a coloro che hanno effettuato un test negativo. Nel primo caso, la sua durata sarà di nove mesi a partire dal quattordicesimo giorno dalla seconda iniezione. Nel secondo, invece, la durata scenderà a sei mesi dalla guarigione, fino ad arrivare a 48 ore nel terzo.

Come funziona e dove sarà disponibile

Per facilitare i cittadini, si utilizzerà la tecnologia del Qr Code, che permetterà di essere scansionato tramite cellulare. In alternativa, ci sarà comunque la versione cartacea e farà fede la firma digitale in modo da garantire la validità del documento. Questo verrà poi caricato nel Getaway, una piattaforma che raccoglie tutti i certificati emessi dai vari Paesi comunitari. I dati, però, resteranno a disposizione solo del Paese d’origine, soprattutto per evitare problemi legati alla privacy. Gli unici dati che potranno essere “letti” saranno nome, cognome, data di nascita e codice della vaccinazione o del test negativo.

Con questo nuovo certificato, dunque, ci si potrà muovere senza obbligo di quarantena o di autoisolamento, ma gli Stati dell’UE potranno prevedere ulteriori misure restrittive. Queste, però, dovranno essere “necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica“.

La situazione in Italia

In Italia è già disponibile il green pass per muoversi all’interno del Paese, ma ben presto potrebbe arrivare quello utilizzabile anche in Europa. “E’ solo questione di pochissimi giorni“, ha annunciato il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

