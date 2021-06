Sembra davvero difficile trovare una soluzione al giallo di Ibiza: la morte di Elena Livigni Gimenez e del fidanzato, Kamil Archane, non ha ancora un colpevole certo. Anche se gli inquirenti pensano che sia stato proprio il ragazzo a commettere l’omicidio prima di suicidarsi pochi secondi dopo.

Giallo di Ibiza: le prime indagini sulla morte di Elena Livigni Gimenez e sul fidanzato Kamil

Come riporta Il Corriere della Sera, la polizia spagnola prosegue le indagini su quanto accaduto quella notte all’hotel Torre del Mar di Ibiza. I corpi dei due ragazzi sono stati ritrovati a poca distanza dal balcone della loro stanza. Inizialmente si era pensato a un incidente. Forse Elena era scivolata e Kamil, distrutto dal dolore, avrebbe deciso di gettarsi subito dopo. La telecamera posta proprio di fronte l’hotel scelto dalla coppia, riprende la caduta dei due a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro. Le autopsie eseguite sui corpi hanno escluso la possibilità di una caduta legata a un mix di alcool e droghe. Nessuna sostanza è stata ritrovata nella loro stanza. Solo tre lattine di birra sul balcone in cui i due si trovavano, forse per trascorrere una tranquilla serata dopo cena.

Le ricostruzioni della polizia spagnola

Gli inquirenti, però, non escludono la possibilità dell’omicidio-suicidio. La relazione tra i due, nata pochi mesi prima, potrebbe aver portato lo stesso Kamil a provare una forte gelosia nei confronti della ragazza. Un sentimento morboso che avrebbe causato anche alcuni litigi all’interno della coppia. Elena, però, non ne ha mai parlato con nessuno e non ha mai avanzato alcuna richiesta di aiuto. Ipotesi che potrebbero essere confermate dall’analisi del cellulare della ragazza e del suo pc, lasciato in casa del fidanzato a Barcellona. Il coinquilino di Kamil, però, convinto che fosse dell’amico, l’ha spedito in Marocco, paese d’origine del giovane. Così, la polizia sta prendendo in considerazione altri elementi come la valigia di Elena che si trovava sul letto. Pronta come se volesse partire da un momento all’altro, forse a causa dell’ennesimo litigio.

Gli ultimi attimi della coppia

Intanto le uniche testimonianze che si hanno dei due sono dei messaggi che la giovane italo-spagnola avrebbe scritto alla madre al suo arrivo a Ibiza. E un video che Kamil ha postato sui social qualche ora prima della loro morte.

