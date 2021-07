Malika Chalhy, Mercedes e bulldog da 2500 euro: “Sono stata travisata”

Non si placano le critiche e le polemiche contro Malika Chalhy, la 22enne di Castelfiorentino che con la sua storia aveva commosso l’Italia nei mesi scorsi. La ragazza raccontò di essere stata cacciata di casa dalla sua famiglia perché lesbica. Dopo le sue parole era stata organizzata per lei una raccolta fondi per manifestarle solidarietà e supporto, per lei erano stati raccolti ben 140 mila euro.

Negli ultimi giorni in moltissimi si stanno accanendo contro di lei per il modo in cui sta spendendo i soldi della raccolta fondi. Non li sta investendo per aiutare coloro che soffrono per le stesse ragioni che hanno fatto star male lei. La 22enne ha comprato una costosa Mercedes e non solo. Quando nei giorni scorsi è stata accusata aveva provato a negare, poi però ha ammesso tutto dicendo di aver mentito perché si sentiva sotto pressione. In un’intervista rilasciata a Il Corriere Malika Chalhy ha dichiarato che la gogna se la prende, ma quelli che la stanno attaccando non pensa che siano migliori di lei. Ha poi aggiunto: “A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro.”

Malika Chalhy è stata travisata? Ecco cosa ha detto la 22enne