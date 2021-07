Rossano Laurini: chi è il compagno di Vanessa Incontrada

Rossano Laurini è un noto imprenditore toscano, direttore artistico di diversi locali nella Maremma. Il suo nome è saltato agli onori della cronaca nel momento in cui ha intrapreso una relazione, che dura tutt’oggi, con la presentatrice Vanessa Incontrada. L’uomo, classe 1970, è un grande appassionato di sport. Pratica il nuoto, lo sci e corre in mountain bike. Ama anche le moto: sul suo profilo Instragram viene immortalato in sella alla su Triumph con il figlio. Con Vanessa condivide l’amore per gli animali: la coppia ha due cani, Zelig e Tokyo.

Rossano Laurini e la storia d’amore con Vanessa Incontrada

Rossano Laurini e Vanessa Incotrada si sono innamorati nel 2007. Bellissima e talentuosa lei, tatuato e pieno di interessi lui, tra i due la passione è stata travolgente al punto da rompere alcune barriere e importanti relazioni.

Vanessa e Rossano Laurini si sono conosciuti a Follonica, in uno dei locali gestiti dall’imprenditore toscano. Ai tempi, l’uomo era sposato con Chiara Palmieri, mentre Vanessa era fidanzata con Andrea Palmieri, fratello di Chiara. Le due donne erano molto amiche, secondo Chiara addirittura migliori amiche. Per questa ragione, quando è venuta alla luce la relazione tra la showgirl argentina e Laurini, è immediatamente scoppiata la polemica. Chiara Palmieri, che ha subito interrotto i rapporti con l’ex-amica, le ha sferrato diversi attacchi pubblici, sostenendo che le avesse sottratto il marito. Vanessa, dal canto suo, ha ribattuto che il matrimonio tra i due era già terminato quando ha deciso di iniziare una frequentazione con Rossano, pertanto non si sente di aver commesso un torto: “L’amore vero non si può rubare”.

Passato questo difficile momento, i due hanno formato una coppia solida, che tuttora resiste. Insieme hanno un figlio, Isal, nato nel 2008. Per Laurini è il secondogenito: la prima figlia, Diletta, l’ha avuta dal precedente matrimonio con Chiara Palmieri (Durato 12 anni).

