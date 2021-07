Federica Draghi: chi è la figlia del Presidente Mario Draghi

Federica Draghi è la figlia del Presidente Mario Draghi. Il Premier, di origini nobili, è una persona estremamente discreta e riservata e non ama rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Inevitabilmente, nel momento in cui è divenuto Capo del Governo, i riflettori si sono accesi su di lui e sulla sua famiglia. L’opinione pubblica e la stampa si chiedono quale sia la vita quotidiana del Presidente e chi siano gli affetti che lo circondano. Federica, sorella di Giacomo, è sicuramente tra questi. Figlia del Premier e di Serena Cappello, è una donna in carriera che vanta un curriculum davvero notevole.

Federica Draghi: chi è la figlia di Mario Draghi

Federica Draghi è la primogenita del Presidente del Consiglio italiano. Nata e cresciuta a Roma, ha 45 anni e non ama condividere informazioni sulla propria vita. Infatti, non è presente sui social e non ha mai rilasciato interviste. Federica è solita trascorrere le vacanze nella lussuosissima villa di famiglia “Villa Morosini Antonibon”, nel padovano. Proprio in quella villa Mario Draghi e Serena Cappello, la madre di Federica e Giacomo, sono convolati a nozze nel 1973.

Federica Draghi si è laureata alla Sapienza di Roma nel corso di laurea in Biologia. Dopodiché, ha portato a termine un dottorato in biochimica, per poi conseguire un MBA in Business Administration alla Columbia Business School, New York. Terminati gli studi, Federica ha iniziato a lavorare come ricercatrice a Cambridge. Negli anni successivi ha proseguito la sua carriera presso la società biotecnologica Genextra. Da sei anni è membro del board di IAB- Italian Angels for Biotech.

Federica è sposata, ha due splendide figlie e vive a Milano. È una donna elegante ed estremamente discreta. La mamma di Federica è Serena Cappello, la cui antenata era Bianca Cappello, sposa di Francesco de’ Medici.

Leggi anche: Attori che sono troppo sottovalutati per essere riconosciuti tra i migliori