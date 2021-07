Brasile, ubriaco fa pipì in mare: 51enne azzannato e ucciso da uno squalo

Dramma nelle acque di Piedade Beach, in Brasile, dove un 51enne è stato azzannato e ucciso da uno squalo. I fatti risalgono allo scorso sabato, 10 luglio 2021, la vittima è Marcelo Rocha Santos. L’uomo aveva bevuto con degli amici, ubriaco si era poi diretto verso la spiaggia per fare pipì. Dopo essere entrato in acqua ha dovuto fare i conti con l’attacco di uno squalo, in quell’area della spiaggia in passato si erano già verificati altri 12 attacchi di squali.

Nel momento in cui è avvenuta la tragica vicenda c’era un bagnino in servizio, quest’ultimo però non ha potuto fare nulla per aiutare la vittima. Un amico del 51enne ha raccontato che quando si è recato in spiaggia l’uomo era insieme ad un suo amico, questo all’improvviso ha visto l’uomo che lottava. In pochi istanti ha visto molto sangue nell’acqua. Subito dopo gli amici di Marcelo Rocha Santos lo hanno riportato a riva, era primo di sensi.

Uomo azzannato da uno squalo in Brasile, il 51enne non ce l’ha fatta

Stando alle informazioni riportate sul caso avvenuto lo scorso sabato nelle acque di Piedade Beach, lo squalo ha azzannato l’uomo ad una gamba e ad un braccio. In seguito al drammatico episodio tempestivo è stato l’intervento dell’ambulanza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il 51enne è infatti morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

