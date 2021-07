Sanlorenzo X-Space: ecco il nuovo superyacht di lusso di 40 metri

Il Sanlorenzo X-Space è un superyacht di lusso della lunghezza di ben 40 metri, completo di tutti i comfort e di grandi sorprese.

Come dice la presentazione dal cantiere: “Pensato per armatori esperti che amano esplorare mete lontane senza rinunciare all’inconfondibile eleganza delle linee“.

Sanlorenzo X-Space: tutte le caratteristiche

Questo nuovissimo superyacht è lungo quasi 44 metri e largo 9, con una stazza di 495 GT – gross tonnage.

Può comodamente ospitare fino a 10 persone, comprendendo un equipaggio di 8.150 litri di carburante stipabile nei due serbatoi che alimentano i motori MAN 12V 1066KW.

Grazie ai motori viene garantita una velocità di 15 nodi.

La timoniera è stata posizionata sul Bridge Deck: questo per garantire agli ospiti il massimo della riservatezza e della privacy.

Così facendo, l’Upper Deck diventa totalmente privato.

Proprio per questo si trova un ampio studio, un soggiorno, una master cabin molto grande che si affaccia sul ponte privato a prua con una sunbed area fornita di piscina.

Grazie alle innumerevoli e immense vetrate l’illuminazione è garantita in ogni spazio.

La piscina? Un must dello yacht

Il nuovo yacht di Sanlorenzo – firmato dallo Studio Zuccon International Project e gli interni progettati da Piero Lissoni – colpisce per le sue proposte.

Innanzitutto la main dock di poppa, sulla quale si trova una meravigliosa piscina di 18 metri, il tutto incastonato in un’area living molto ampia e ulteriormente allargabile.

Questo grazie alle balconate abbattibili e il naturale prolungamento della zona interna: anche la zona living può raggiungere un’ampiezza di 18 metri.

La firma è dello Studio Zuccon International Project

Fin dai primi anni di vita l’attività che i coniugi Zuccon svolgono è estremamente poliedrica.

I primi progetti risalgono al 1973-1975, durante i quali lo studio svolge attività di progettazione urbanistica ed architettonica.

Nel 1990 inizia la collaborazione con il committente che segnerà la storia della Zuccon International Project.

Comincia la collaborazione nel settore delle imbarcazioni in vetroresina di serie con la più importante struttura produttiva italiana e tra le più qualificate a livello mondiale, il Cantiere Navale Ferretti, con oltre 40 modelli.

Nel 2000ha inizio in modo continuativo l’attività di progettazione nel settore dei superyacht in acciaio e alluminio.