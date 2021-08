Saldi estivi 2021: le previsioni e i consigli più utili

L’interesse degli italiani nei confronti dei saldi estivi non accenna a diminuire in nessun settore. Sono in molti, infatti, ad attendere il periodo dei saldi proprio per poter risparmiare qualcosa e acquistare a poco prezzo ogni tipo di prodotto desiderato.

Acquisti estivi e saldi: le previsioni di inizio anno

Secondo quanto emerso da un recente sondaggio online a febbraio 2021, i maggiori settori di interesse per quest’estate sarebbero stati i prodotti per il giardino e, naturalmente, beauty e fashion. Circa 6 abitazioni su 10 in Italia dispongono di uno spazio all’aperto che, come emerge dalle ricerche online, sono in via di allestimento per trascorrere l’estate in pieno comfort; è stata infatti stimata una crescita esorbitante per prodotti come gli ombrelloni da esterno, i rivestimenti per piscine e le sedie da giardino. Anche per il mondo beauty è stato previsto ovviamente un grande interesse, soprattutto online e nel periodo dei saldi. Secondo le stime, le ricerche degli italiani si sarebbero concentrate in particolare su prodotti come protezioni solari, depilatori e rasoi, calzature da mare e occhiali da sole. A seguire troviamo i prodotti appartenenti alla categoria degli sport acquatici, con gommoni e kayak in prima posizione; anche gli altri sport riportano cifre interessanti, come dimostrano le percentuali relative a bici elettriche e portabici, all’abbigliamento per il motociclismo e alle tende da campeggio.

Sostenibilità, confronto prezzi, budget: come orientarsi?

In tempi di saldi si commette troppo spesso l’errore di abbassare il livello di attenzione, finendo per trascurare tre aspetti fondamentali: l’impatto ambientale di ogni prodotto, il prezzo originario e la disponibilità di budget.

Per quanto riguarda l’aspetto della sostenibilità, bisogna evitare di puntare all’acquisto di numerosi prodotti al prezzo più basso possibile. Questo comportamento si rivela infatti controproducente, perché quando si acquistano molti capi a prezzi stracciati si tende a considerare meno il fattore qualità; tale aspetto è invece non deve essere mai perso di vista: un prodotto di cattiva qualità è meno resistente e durevole, e solitamente ha anche un impatto ambientale maggiore.

Per risparmiare e assicurarsi allo stesso tempo dei prodotti validi e durevoli è quindi consigliabile sfruttare i saldi di marchi affidabili e rispettosi dell’ambiente; per fare un esempio concreto, per l’abbigliamento intimo femminile si possono valutare i capi in promozione di brand come Cotonella, che utilizza cotone biologico al 100%. Lo stesso andrà fatto per le altre categorie di prodotti, facendo sempre attenzione all’etichetta e informandosi sui metodi di produzione.

Per quanto riguarda il confronto dei prezzi scontati con quelli iniziali, la cosa più utile è tenere d’occhio i cartellini dei prodotti che si vorrebbero acquistare già nelle settimane che precedono i saldi, per evitare di cadere nella trappola dei falsi saldi. Può essere d’aiuto anche fare un semplice calcolo della percentuale scontata sul prezzo originario, per verificare che il negoziante stia effettivamente applicando lo sconto indicato. Infine, è sempre bene fissare un limite di budget per lo shopping, in modo da non farsi prendere la mano e fare acquisti poco necessari; un modo pratico per riuscirci è portare con sé solo la somma stabilita, oppure usare una carta di debito da ricaricare di volta in volta.

