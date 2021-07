Estate e voglia di mare: un menù semplice di pesce da portare a tavola in vacanza

In estate una delle mete da vacanza più quotate è il mare dove a tavola non può ovviamente mancare un menù a base di pesce. Per questo oggi in questo articolo trovate un consiglio per un menù esclusivamente di pesce da preparare facilmente per una cena in famiglia o tra amici in questa calda estate.

Ecco tutte le portate, dall’insalata di mare al pesce spada

Iniziamo dall’antipasto dove ne proponiamo due diversi: il primo è un classico, ossia l’insalata di mare che viene preparata in modo semplice, facendo lessare separatamente gamberi e calamari, e facendo aprire cozze e vongole. Una volta che il pesce sarà freddo unirlo e condirlo con olio, pepe e prezzemolo. Il secondo antipasto è costituito da polpette di tonno e ricotta, semplici da preparare ma davvero gustose. In una ciotola unire ricotta, tonno, parmigiano, capperi, acciughe sott’olio, pan grattato, uovo e prezzemolo. Lavorare il composto finché non sarà morbido e liscio, creare delle palline con le mani, passarle nel pan grattato e friggerle.

Un altro primo a base di pesce facile da proporre, oltre al classico spaghetto alle vongole, sono i paccheri al sugo di calamari. Per preparare il sugo di calamari basta prendere una padella e dapprima lasciare insaporire l’olio con uno spicchio di aglio premuto e del peperoncino. Aggiungere poi i calamari tagliati a rondelle, far soffriggere e dopo sfumare con del vino bianco, aggiungere infine della passata di pomodoro e i pomodorini freschi tagliati in quattro, lasciando cuocere per il tempo della cottura della pasta. Una prima portata di pesce va accompagnata da un buon vino, per questo è bene affidarsi a una scelta di qualità, come un vino Trebbiano su Tannico ad esempio. Infatti, il vino bianco è il miglior abbinamento per il pesce e la spiegazione è molto semplice: le pietanze a base di pesce sono molto più delicate della carne, e un vino rosso, che solitamente è molto corposo, sovrasterebbe il sapore dei piatti di pesce non facendoli apprezzare nella loro completezza.

Come portata finale di questo menù estivo a base di pesce suggeriamo un pesce spada alla siciliana, con i 4 ingredienti tipici dell’Isola del Sole: pesce spada, pomodorini, olive e pinoli. Si inizia versando in una padella capiente l’olio, uno spicchio d’aglio e dei pomodorini profumati tagliati a metà. Insaporire con un pizzico di sale e l’origano. Lasciare cuocere poi per dieci minuti circa, nel frattempo tagliare a rondelle le olive denocciolate e aggiungerle al sugo che sta cuocendo. Eliminare lo spicchio d’aglio e accomodare le fette di pesce spada nella pentola, coprire con un coperchio e cuocere per un paio di minuti per lato, rifinire con pepe nero e servire.

