Tiziana Cantone, parla il medico legale: “È stata strangolata”

Si torna a parlare del caso di Tiziana Cantone, la 31enne trovata morta nel 2016 a Mugnano di Napoli. Poco prima che morisse erano state diffuse alcune online foto e video che la ritraevano in atteggiamenti erotici. All’inizio si pensava che si fosse suicidata per l’imbarazzo, ma secondo il parere di un medico legale sarebbe stata uccisa.

L’esperto, Mariano Cingolani, fa sapere che sono state trovate due diverse lesioni sul collo della ragazza, una di queste fa chiaramente pensare allo strangolamento, l’altra sembra invece simulare un’impiccagione. Dopo aver visionato le foto scattate alla 31enne il giorno in cui è morta, il medico legale è convinto che la ragazza sia stata prima strangolata e che il suo assassino abbia poi inscenato l’impiccamento per depistare le indagini facendo pensare al suicidio.

Tiziana Cantone è stata strangolata? Il medico legale non crede che sia suicidio

Sulla pashmina di Tiziana Cantone sono stati trovati due Dna maschili, la ragazza aveva anche una lesione cutanea di 2 cm sul mento. Si tratta di una ferita causata da un unghia, probabilmente a ferirla è stata una delle persone che sono coinvolte nell’omicidio della ragazza. La madre della vittima ha sempre sostenuto che la 31enne non si sia tolta la vita, è convinta che sia stata uccisa. Le cause dell’omicidio non sono però note ad oggi. Nei mesi scorsi la Procura di Napoli ha riaperto le indagini, indaga per omicidio volontario. Il corpo della ragazza è stato riesumato ed è stato sottoposto all’esame autoptico

LEGGI ANCHE -> Satriano, vent’enne muore in gita: branco di cani randagi la sbrana