Satriano, vent’enne muore in gita: branco di cani randagi la sbrana

La drammatica vicenda è avvenuta sulle montagne di Satriano, in provincia di Catanzaro, dove una ragazza ha perso tragicamente la vita. La vittima è Simona Cavallaro, una ragazza di soli vent’anni originaria di Soverato. Insieme ad alcuni suoi amici si era recata nella zona di Monte Fiorino per fare una scampagnata. Doveva essere una giornata all’insegna del relax e del divertimento ma si è trasformata in un dramma.

Insieme ad un’altra persona del gruppo la vittima era andata a fare una passeggiata dentro il bosco, di certo non potevano prevedere a cosa stavano andando incontro. Entrambi sono stati aggrediti da un branco di cani randagi, dei maremmani. Non appena gli animali l’hanno accerchiata lei in preda alla paura e alla disperazione ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto, ma non è servito a nulla.

Satriano, 20enne in gita con gli amici in montagna viene sbranata dai cani randagi

Nessuno è riuscito a far nulla per impedire la tragedia. Simona Cavallaro è stata attaccata e sbranata dai cani randagi che non le hanno dato scampo. La 20enne è morta a causa delle gravi ferite riportate in seguito all’aggressione. La persona che si era addentrata nel bosco insieme alla 20enne è riuscita invece a mettersi in salvo, ha trovato rifugio dentro un capanno che si trovava lì vicino. Gli amici che si trovavano sulle montagne di Satriano insieme alla vittima sono sotto shock per ciò che è accaduto.

LEGGI ANCHE -> Uccide in hotel il figlio di due anni poi si dà alla fuga: ricercato