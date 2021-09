Buoni fruttiferi postali: trovati in casa per un valore di 200mila euro

Un anziano ritrova in casa 8 buoni fruttiferi postali a lui intestati, emessi nel 1986, per un totale di 11 milioni di lire.

Secondo Poste Italiane il valore si aggirerebbe intorno alla somma di 80mila euro ma i legali sostengono che ne valgano almeno 200mila.

Il protagonista di questa curiosa vicenda si chiama Vincenzo Bellanova, originario di Ceglie Massapico (Brindisi) ma residente a Sesto San Giovanni (Milano).

Poste italiane, dopo la richiesta di rimborso da parte dell’uomo, avrebbe effettuato un calcolo “al ribasso”, stimando l’ammontare a poco più di 78.750,00 mila euro.

Buoni fruttiferi: il Covid rallenta le pratiche

Insieme ad altre persone nella sua stessa situazione, Vincenzo Bellanova ha deciso di citare Poste Italiane presso il Tribunale Civile di Roma.

Finalmente, dopo varie peripezie dovute alla situazione Covid e ai rinvii della causa, Bellanova approderà il tribunale il 9 novembre 2021.

I legali Valentina Gori e Chiara Missori fanno sapere che la somma totale dovuta per il rimborso è di circa 200 mila euro.

Di questi, per ora, Vincenzo Bellanova ne ha riscossi meno della metà.

“La somma – dicono i legali – verrà in parte devoluta in beneficenza per la distribuzione del vaccino covid“.

Uno sbaglio nel calcolo degli interessi

Gli interessi sono incassati dal sottoscrittore solo quando si presenta all’ufficio postale per riscuotere il montante.

L’azione rispetta il requisito dell’omogeneità dei diritti in quanto Poste Italiane commetterebbe errori sistematici.

L’ente, infatti, calcola i rendimenti dovuti ai risparmiatori capitalizzandoli al netto della ritenuta fiscale, senza che a tale erosione del montante corrisponda un versamento su base annuale della ritenuta all’erario.

Poste Italiane ritiene di essere nel giusto nell’applicare tale metodologia di calcolo sulla base dell’articolo 7 del Dm 23 giugno 1997, ma tale norma precisa solo che sul montante dei Buoni Serie Q gli interessi “continueranno” a essere applicati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

