Caterina e Melissa, scambiate in culla 20 anni fa raccontano la loro storia

La storia di Caterina e Melissa è diventata un film. Le due ragazze, oggi poco più che 20enni, raccontano ciò che è successo la notte di Capodanno del 1998 all’ospedale di Mazara del Vallo. Uno scambio in culla scoperto solo dopo tre anni, ma che oggi si preparano a svelare al mondo intero.

Melissa e Caterina, la storia delle due ragazze scambiate in culla

Mamma Gisella e mamma Marinella si trovavano nello stesso reparto del nosocomio alle porte di Trapani. Stesso ginecologo e stessi infermieri, in una notte che ha cambiato per sempre la loro vita. Caterina e Melissa nascono lo stesso giorno e per i primi tre anni vengono affidati ai genitori sbagliati. La rivelazione avviene grazie a una maestra d’asilo che, nel riconsegnare una delle due bambine, riporta alla madre la figlia sbagliata. “Non è mia figlia..“, ha affermato Marinella Alagna che, nel frattempo, stava cercando la sua Melissa, che in realtà assomigliava alla signora Gisella Foderà. Così, dopo i mille dubbi, le due donne hanno deciso di effettuare il test del Dna. E da lì hanno scoperto la dura verità.

Sorelle per sempre: il film e il libro tratto dalla loro storia

Per anni Caterina e Melissa hanno vissuto, dunque, come sorelle, sapendo di avere sulla carta di identità un cognome che non corrispondeva a quello vero. Una famiglia allargata quella delle due ragazze siciliane e una storia alquanto strana che sarà raccontata proprio all’interno di un film. Il titolo, Sorelle per sempre, ha ispirato anche un libro edito da Rizzoli che verrà pubblicato nei prossimi giorni. “Vogliamo comunicare, soprattutto con il libro di Caporiccio, che cosa ci è accaduto e come lo abbiamo affrontato“, ha dichiarato mamma Gisella in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. “Ci sono famiglie che non accettano figli, genitori che adottano e poi non si ritrovano. È giusto che si sappia che cosa siamo riusciti a fare incrociando le nostre vite“, ha concluso mamma Marinella.

