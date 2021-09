Lorenzo Barresi, un allergologo 60enne è stato arrestato ieri 14 settembre 2021 a Monreale con le grave accusa di violenza sessuale. Stando alle indagini svolte dai carabinieri avrebbe abusato di pazienti di età compresa tra i 20 e i 45 anni in almeno dodici occasioni. Queste si recavano da lui per una visita allergologica ma si ritrovavano ad essere palpeggiate da lui nelle parti intime.

L’allergologo fingeva di essere anche un ginecologo, parlando loro di altre diagnostiche le convinceva a spogliarsi per farsi fare anche una visita ginecologica. Una di loro lo ha però denunciato, lo ha accusato di aver abusato di lei durante la visita medica. I carabinieri hanno iniziato ad indagare sul 60enne a maggio 2021, in seguito alla denuncia della giovane paziente, le indagini sono andate avanti fino a luglio e ciò che è emerso è sconcertante.

Finge di essere anche un ginecologo e abusa delle sue pazienti, allergologo finisce in manette

Lorenzo Barresi diceva di essere in possesso di competenze mediche specifiche che non aveva mai conseguito realmente. Alle pazienti diceva che erano necessari controlli approfonditi di natura senologica e ginecologica. Era però solo una scusa per poterle paleggiare nelle zone intime. Il medico è stato arrestato per violenza sessuale, in attesa di un’ordinanza del gip di Palermo si trova al momento agli arresti domiciliari.

