Catania, blitz incastra 9 persone: donne seviziate e ridotte in schiavitù

Blitz a Catania nella mattina di oggi, martedì 12 ottobre 2021, nove persone sono state arrestate. Trattavano le donne come spazzatura, le sfruttavano per la prostituzione e le gettavano via quando non avevano più bisogno di loro. Le indagini andavano avanti dal mese di giugno dello scorso anno, avviate dopo che due ragazze bulgare avevano denunciato un’altra donna straniera perché pretendeva l’affitto per far occupare loro un pezzo di strada dove le due si prostituivano.

Un gruppo di criminali a Catania costringeva decine di donne straniere a subire torture e sevizie per poi farle prostituire. Scoperti dalla Polizia di Stato i responsabili della tratta di esseri umani sono stati arrestati oggi. Sono nove le persone accusate di riduzione in schiavitù e associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

È emersa una situazione da incubo grazie all’inchiesta, le donne venivano vendute e comprate per 6000 euro. Ognuna di loro veniva privata dei documenti ma soprattutto della sua libertà. Le costringevano a vivere con poco cibo, all’interno di vecchie abitazioni che rischiavano di crollare da un momento all’altro. Le condizioni in cui queste donne vivevano erano tragiche. Dovevano prostituirsi anche per dieci ore al giorno, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Se provavano a rifiutarsi oltre che picchiate venivano anche seviziate.

