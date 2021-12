Serena Grandi e la sua nuova vita: “Diventerò una suora laica”

In una recente intervista l’attrice Serena Grandi ha dichiarato di aver intrapreso il percorso per diventare una suora laica.

L’attrice 63enne, nel suo libro in uscita “Serena a tutti i costi“, racconta una lunga serie di memorie attraverso 25 lettere mai spedite.

Parla anche di un percorso iniziato da tempo che l’ha portata a prendere una decisione: una scelta nata da un dolore, ricordando un prete che da bambina la molestava.

Ricorda il prete la conduceva nel suo ufficio per toccarla, oppure la costringeva a baciare sulla bocca la sua amica Giuliana.

“Forse mi ero allontanata da Dio anche per quello. Ma oggi l’ho ritrovato”, dice la donna.

L’intervista a Serena Grandi

Per l’attrice adesso comincia una nuova vita all’insegna dell’obbedienza, della povertà e della castità.

Già nel 2018 voleva cambiare vita: “Voglio dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Perché io dopo averlo perso, ho ritrovato Dio“, aveva dichiarato all’epoca.

La donna non entrerà né in convento né in un altro istituto religioso.

Le suore laiche possono però scegliere di vivere la propria vita abitando nella propria abitazione, lavorando per mantenersi dignitosamente ma rimanendo consacrate a Dio.

“Credo di esser stata l’ultimo agnello sacrificale di un mondo patriarcale che andava esaurendosi”, dice.

“Alle donne di oggi però consiglierei di fare lo stesso: meglio i Cartier dei fiori. Quando ti mollano sola e nella merda i primi appassiscono, gli altri almeno puoi andare a venderli“.

“Ho ritrovato la Fede”

Durante l’intervista al collo, Serena Grandi, porta ancora la fede nuziale e una vistosa croce di diamanti.

Ha raccontato di frequentare da mesi la chiesa della Parola della Grazia, a Riccione, dove l’ha introdotta un suo conoscente: lì, spinta da un pastore brasiliano, ha trovato la sua missione.

“Dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Il mio percorso è iniziato da tempo: diventerò una suora laica. Ero una pecorella smarrita, ora, non lo sono più“, continua.

“È capitato spesso che gli uomini mi molestassero. Ho sempre cercato di fregarmene. Ma la cosa più odiosa è avere a che fare con i manipolatori narcisisti. Ne ho incontrati. E uno mi ha stalkerizzato per anni, fino a pochi giorni fa, addirittura. In due casi ho anche denunciato e i procedimenti sono tuttora in corso”.

Esperienze traumatiche che l’hanno fatto riavvicinare alla religione.