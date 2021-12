Santo Domingo, aereo precipita: 9 morti tra cui due bambini

Tragedia a Santo Domingo, quando nelle scorse ore un velivolo da turismo dell’Helidosa Aviation Group, si è schiantato al suolo.

9 le vittime: due membri dell’equipaggio e 7 passeggeri, tra cui due bambini e il produttore musicale portoricano Jose A. Hernandez, conosciuto come Flow La Movie, sul mezzo insieme alla moglie e al figlio, anche loro deceduti.

L’aereo è precipitato sulla pista dell’aeroporto Las Americas di Santo Domingo.

Aeronave accidentada cerca del aeropuerto Las Américas, es propiedad de Helidosa.

7 pasajeros

2 tripulantes. pic.twitter.com/lTa8QLCuGM — Miralba Ruiz (@Miralba) December 15, 2021

Decollato dall’aeroporto La Isabela era diretto a Orlando, negli Stati Uniti, ma pochi minuti il pilota ha dichiarato di voler tentare un atterraggio di emergenza.

Nel contatto con la pista il velivolo si è incendiato, rendendo vano l’intervento dei vigili del fuoco in soccorso dei passeggeri.

Santo Domingo: la tragedia dell’aereo precipitato

In base a quanto riportato da Flightradar24 “Questo incidente ci provoca grande dolore e dolore. Vi chiediamo di unirvi in solidarietà per sostenere le famiglie colpite, che insieme a noi stanno attraversando questo momento difficile“, si legge nella nota dell’Helidosa Aviation Group.

Ancora sconosciute le cause dello schianto e dell’atterraggio di emergenza.

La compagnia ha fatto comunque sapere che collaborerà con le autorità per cercare di ricostruire quanto successo.

Cordoglio per la morte di Flow La Movie

La morte di Flow La Movie, il famoso produttore portoricano, ha sconvolto la comunità latina e suscitato molto messaggi di cordoglio e commemorazione.

Tra questi anche la superstar J Balvin e il famoso cantante pop Ricardo Montaner.

Flow La Movie è stato il produttore di grandi successi commerciali come “Te Bote”, “AM”di Noi Garcia, “La Jeepeta” con Anuel e “Mírame” di DaddyYankee.

Chi era Flow La Movie

Flow La Movie, discografico 38enne, ha prodotto canzoni di enorme successo con milioni di riproduzioni come “Te boté” di Bad Bunny e Ozuna.

Secondo la rivista Billboard, Flow la Movie occupa la posizione numero 10 nell’elenco delle Hot Latin Songs Imprints, mentre nel mondo musicale di Spotify, il produttore si colloca al 5° posto nella Top 10 dei “Produttori dell’anno”, soprattutto in paesi come l’Argentina, Messico, Cile e Colombia.

Ha lavorato con grandi artisti della musica internazionale della città di Orlando, in Florida.

Per anni ha partecipato come produttore esecutivo a eventi e concerti di artisti come Ozuna, Anuel AA o Bryan Myers, tra molti altri, come riferisce il portale Billboard.