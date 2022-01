Morazzone, uccide il figlio di 7 anni e accoltella l’ex: 40enne in manette

La tragica vicenda si è svolta nel pomeriggio di Capodanno, sabato 1 gennaio 2022 a Morazzone, in provincia di Varese. Davide Paitoni, un uomo di 40 anni, ha ucciso il figlio di soli 7 anni, Daniele. Stando alle prime informazioni sul caso lo avrebbe fatto per vendicarsi della moglie, è stato lui stesso a farlo sapere in uno dei biglietti lasciati vicino al cadavere della giovane vittima.

Il 40enne ha ucciso il figlio mentre dormiva con una coltellata alla gola, dai biglietti che ha lasciato si capisce chiaramente che avrebbe voluto uccidere anche l’ex moglie per poi suicidarsi. Dopo aver ucciso il figlio lo ha nascosto dentro l’armadio e si è recato dalla sua ex moglie, a casa dei suoi genitori, dove l’ha più volte accoltellata all’addome, al volto e alla schiena. La donna per fortuna non è in pericolo di vita. In seguito all’aggressione è stata tempestivamente portata in ospedale dove i medici l’hanno curata e salvata.

I genitori della donna ai carabinieri hanno subito detto che il nipote aveva trascorso il Capodanno con il padre. Gli agenti si sono subito recati a casa dell’uomo, dove hanno fatto l’amara scoperta trovando il cadavere del piccolo nascosto dentro l’armadio. Paitoni aveva mandato un messaggio vocale al padre dove gli confessava di aver fatto del male al figlio. Gli chiedeva poi di non aprire per nessun motivo l’armadio. Il 40enne aveva provato a darsi alla fuga ma dopo ore di ricerche è stato rintracciato. Aveva ancora con sé l’arma utilizzata per uccidere il figlio e aggredire l’ex moglie.