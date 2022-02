Reggio Emilia, esplosione in casa: morti due fratellini di 7 e 8 anni

La tragica vicenda si è svolta nella serata di sabato 29 gennaio 2022 in provincia di Reggio Emilia, a Fabbrico. Poco prima della 22 è improvvisamente scoppiato un incendio all’interno di una palazzina, due bambini di soli 7 e 8 anni hanno perso la vita. Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del fuoco sul luogo della drammatica vicenda, ma sfortunatamente per loro non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia avvenuta nei giorni scorsi in provincia di Reggio Emilia anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. L’incendio potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di un termoconvettore a gas che ha dato vita ad una forte esplosione. I due fratellini di 7 e 8 anni si trovavano entrambi al primo piano dell’abitazione. La madre, invece, al momento dell’esplosione si trovava in cortile ed è per questo che è riuscita ad allarmare i soccorsi e a salvarsi.

Quattro le unità intervenute sul posto per spegnere le fiamme. Per le giovanissime vittime però non c’è stato nulla da fare. L’esplosione ha distrutto l’abitazione, i genitori delle vittime e i loro due fratelli minori che al momento dell’incidente non erano in casa sono stati momentaneamente ospitati da alcuni connazionali.