Legnaro, alla guida di un’auto senza patente si schianta: morto 17enne

La drammatica vicenda si è svolta intorno alle 4 del mattino di ieri, domenica 6 febbraio 2022 a Legnaro, comune della provincia di Padova. A perdere la vita un giovane ragazzo di soli 17 anni, nonostante non avesse ancora la patente era alla guida di un’auto con la quale si è schiantato all’improvviso. Il veicolo ha sbattuto prima contro i muri di cinta di alcuni appartamenti poi ha sbattuto violentemente contro un’abitazione.

Il violento impatto non ha lasciato scampo al 17enne, Pietro Benfatto è infatti morto sul colpo. La giovane vittima avrebbe compiuto 18 anni a maggio, dopo una festa a Piove di Sacco stava tornando a casa con l’auto dei suoi genitori, loro erano convinti che a guidare fosse un suo amico che aveva la patente e non lui.

A chiamare i soccorsi alcuni residenti svegliati nel cuore della notte dal violentissimo impatto. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo del tragico incidente avvenuto ieri a Legnaro. Per il ragazzo però non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei sanitari e dei Vigili del fuoco era già morto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Le forze dell’ordine indagano per cercare di chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente, avvenuto forse a causa dell’eccessiva velocità.

