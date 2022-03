Dramma sull’A1, fratelli aiutano 67enne ma vengono travolti: tre morti

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di sabato, 5 marzo 2022 nel tratto di autostrada A1 tra Caianello e Capua, a perdere la vita un 67enne e due fratelli di 73 e 77 anni. Stando alle prime informazioni sul caso il primo aveva imboccato l’autostrada A1 in direzione Roma contromano, i due fratelli vedendolo hanno cercato di fermarlo per aiutarlo. Un altro veicolo che proseguiva dalla direzione opposta li ha travolti entrambi per poi ribaltarsi su un fianco.

In seguito al terribile incidente immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo dell’accaduto. Le vittime erano intrappolate tra le lamiere delle loro auto, per tre di loro non c’è stato nulla da fare, erano già morti all’arrivo dei soccorritori. A perdere la vita l’uomo che ha causato l’incidente, il 67enne Gennaro Casafredda. Anche i fratelli che hanno tentato di aiutarlo sono morti, si tratta di Pietro e Vittorio Verone di 73 e 77 anni. Sono rimaste vive le persone che viaggiavano nel terzo veicolo che ha colpito le altre due vetture. Entrambe sono gravemente ferite, ma al momento non è noto se i due siano in pericolo di vita.

