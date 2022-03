Castelnovo Sotto, uccide la suocera con una katana: 36enne in manette

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, lunedì 21 marzo 2022 a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia. A perdere la vita una donna di 62 anni, Tiziana Gatti, ad ucciderla è stato il compagno della figlia, un uomo di 36 anni. Come faceva ogni mattina la donna si era recata a casa della figlia e del suo compagno per accompagnare il figlio di quattro anni a scuola e tornare poi da loro per occuparsi dell’altro nipote, un bimbo di 15 mesi.

Probabilmente in seguito ad un violento litigio scoppiato tra le mura domestiche il 36enne in preda alla rabbia ha improvvisamente colpito la suocera con una katana, una piccola spada giapponese. Tutto è successo davanti agli occhi terrorizzati del figlio di soli quattro anni. La figlia della vittima si trovava in un’altra stanza quando il compagno l’ha uccisa, è stata lei ad allarmare le forze dell’ordine e i soccorsi dopo la tragica vicenda.

Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo dell’omicidio avvenuto ieri mattina a Castelnovo Sotto, per la 62enne però non c’era ormai più nulla da fare. Il 36enne da un po’ era in crisi con la compagna e in più occasioni aveva già avuto scontri accesi con la suocera che lo aveva più volte invitato ad andare via di casa. L’ennesima lite scoppiata tra loro si è però trasformata in una vera e propria tragedia, con la morte della donna. L’uomo dopo averla uccisa non ha provato a fuggire, gli agenti lo hanno trovato in evidente stato di shock e lo hanno portato in caserma. Dopo l’interrogatorio è stato condotto in carcere con l’accusa di omicidio.

