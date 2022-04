Udine, rinchiude la figlia in casa e abusa di lei: 42enne in manette

I fatti si sono svolti a Udine, dove un uomo di 42 anni originario del Marocco è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione. Il motivo? Dopo aver costretto la figlia, all’epoca dei fatti minorenne, a restare chiusa in casa l’ha anche costretta ad avere rapporti sessuali con lui contro la sua volontà.

La giovane vittima aveva lasciato il Marocco per raggiungere il padre a Udine, dove pensava che sarebbe stata meglio, di certo non poteva immagina cosa le sarebbe successo. La vicenda si è svolta quattro anni fa, non appena la figlia è arrivata in Italia l’uomo le ha impedito di andare a scuola e di frequentare i suoi coetanei. La teneva chiusa in casa, spesso ubriaco la maltrattava psicologicamente e non solo. In più occasioni l’ha anche costretta ad avere rapporti sessuali con lui.

Approfittando di un momento di distrazione del padre la giovane ragazza è scappata ed è corsa dalle forze dell’ordine per denunciarlo. In seguito alle dovute indagini il tribunale di Udine ha condannato il 42enne ad un anno e otto mesi di reclusione. Inoltre, l’uomo dovrà pagare nei confronti della figlia un risarcimento di 25mila euro.

LEGGI ANCHE -> Trenzano: 11enne travolto da un’auto mentre si reca a scuola in bici