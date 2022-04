Massimiliano Rosolino torna a parlare dell’Isola: ” Non gradivo molto…”

Massimiliano Rosolino è approdato in Honduras lo scorso anno nei panni di inviato dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Per un’edizione ha sostituito lo storico inviato Alvin, pensa però che lui sia il miglior inviato di sempre. Intervistato da La Webstar ha fatto sapere che le simpatiche prese in giro della conduttrice non gli pesavano, a detta sua non erano concordate ma avevano il patto di divertirsi.

Erano altre le critiche che non prendeva affatto bene, quali? In merito a ciò ha svelato: “Non gradivo molto invece le critiche degli opinionisti per una questione di educazione. Se hai 25 anni e io ne ho 40… diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’ABC dello sport”. Nel corso dell’intervista Massimiliano Rosolino ha fatto sapere se lo vedremo mai di nuovo all’Isola dei famosi o al Grande Fratello Vip.

Farebbe di nuovo parte di un reality dopo Pechino Express? L’ex inviato dell’Isola dei famosi ha rivelato che avendo guardato l’Isola da molto vicino la reputa molto affascinante, ma al momento non parteciperebbe come concorrente, non esclude però che possa succedere in futuro. Non parteciperebbe invece al GF Vip in coppia con la moglie, con ironia ha però detto che ci manderebbe la moglie per stare un po’ da solo con i suoi figli. Massimiliano Rosolino ha svelato che la Titova qualche anno fa aveva fatto un casting per l’Isola ma alla fine hanno preso lui come inviato.

