La vicenda si è svolta mercoledì 15 giugno 2022 a Palazzolo sull’Oglio, comune in provincia di Brescia, all’interno di un condominio situato in Via Formiche. Tra due vicini di casa è scoppiata l’ennesima lite, a quanto pare tra i due i rapporti erano tesi da tempo. Questa volta però ha scatenato non poco il panico tra i condomini. Il motivo? Mentre litigavano in modo alquanto animato l’uomo ha puntato una pistola contro la sua vicina di casa e le sue figlie. Fortunatamente era una scacciacani, la paura però è stata davvero tanta.

In preda alla paura e alla preoccupazione alcuni condomini per mettere fine al litigio ed evitare che degenerasse ancora hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti nella giornata di mercoledì in provincia di Brescia.

Giunti sul posto gli agenti hanno subito perquisito l’uomo. Stando alle prime informazioni sul caso l’arma era finta, è stata però sequestrata per i dovuti rilievi del caso. A causa del suo gesto, l’uomo che ha puntato la pistola contro la sua vicina di casa e le sue figlie è stato denunciato per minacce aggravate e procurato allarme.

