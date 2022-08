I fatti si sono svolti nella spiaggia Coccio di Morto, dove un 50enne romano si è recato nonostante fosse agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento all’ex compagna per atti persecutori. Non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore e le stava rendendo la vita un inferno.

Fregandosene del divieto di avvicinamento l’uomo aveva continuato a perseguitare l’ex, proprio per questo il giudice aveva aggravato la sua pena con gli arresti domiciliari. Quando però gli agenti non lo hanno trovato in casa sono subito iniziate le ricerche. Per giorni lo hanno cercato per notificargli l’aggravamento della misura cautelare, ma in casa non è stato mai trovato.

I poliziotti del Commissariato di Tivoli sono poi riusciti a rintracciarlo, l’uomo si trovava nel comune di Fiumicino, sulla spiaggia libera di Coccia di Morto. Dopo essere stato fermato il 50enne è stato portato in Commissariato e subito dopo nella sua abitazione per scontare gli arresti domiciliari. L’ex compagna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura che l’uomo continui a perseguitarla, o peggio ancora che possa farle del male.

