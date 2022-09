Monte Compatri, aggredisce l’ex e le ruba l’auto: arrestato

I fatti risalgono allo scorso 15 agosto 2022 a Monte Compatri, comune della città di Roma. Un ragazzo di 30 anni di origine rumena si è recato a casa dell’ex compagna, la loro relazione era giunta al termine già da mesi ma lui a quanto pare non accettava la separazione. Inizialmente la donna, una 40enne, non voleva farlo entrare ma si è lasciata convincere quando le ha detto che voleva solo parlare.

Giunto all’interno dell’appartamento il ragazzo ha iniziato subito ad insultarla e attaccarla a voce piuttosto alta. La situazione è presto precipitata, con violenza il 30enne ha iniziato a colpire l’ex con schiaffi e pugni. Le disperate urla della vittima hanno svegliato i vicini di casa, uno di loro si è precipitato ad aiutarla ed è riuscito a far allontanare l’ex compagno violento. Prima di andare via però ha preso le chiavi dell’auto dalla borsa della 40enne e le ha rubato l’auto. In seguito alla vicenda sul posto le forze dell’ordine e il personale medico del 118, la donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

In passato la 40enne aveva già denunciato più volte l’ex a causa del suo comportamento violento, questo però non era servito a tenerlo lontano. Il 30enne era già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, i militari lo hanno denunciato per rapina e lesioni aggravate. La misura a cui era sottoposto è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere.

