La terribile vicenda si è svolta a Subbiano, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 47 anni ha ucciso l’anziana madre 85enne. L’omicidio si è svolto all’interno dell’appartamento in cui madre e figlio vivevano insieme, dopo un furioso litigio scoppiato per ragioni ancora da chiarire. Da tempo lui ha problemi di tossicodipendenza, in preda ad un attacco d’ira si è scagliato contro la madre colpendola ripetutamente e con ferocia.

I colpi che le ha inferto erano violenti al punto che l’hanno uccisa, lui in seguito al suo insano gesto ha subito allarmato le forze dell’ordine per confessare il delitto. Agli agenti ha detto: ‘Ho ucciso mia mamma, correte’. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio, a Subbiano. Giunti sul posto hanno trovato l’anziana donna senza vita all’interno dell’abitazione, per lei non c’era ormai più niente da fare.

Anche il figlio si è fatto trovare in casa dai militari, dopo essere stato portato in ospedale per alcuni accertamenti è stato poi portato in Caserma per l’interrogatorio. Il 47enne dovrà rispondere al reato di omicidio per aver ucciso la madre.

