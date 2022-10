La violenta vicenda si è svolta nella serata di mercoledì, 12 ottobre 2022 a Barano d’Ischia, in via Croce Testaccio. In seguito ad una segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto per un’aggressione ai danni di una donna, lì hanno trovato alcune persone che avevano assistito alla scena. Agli agenti hanno raccontato che in preda alla rabbia un uomo si era scagliato con violenza contro la compagna, colpendola con violenti schiaffi e testate. Mentre la trascinava con sé li ha minacciati con un cacciavite per spaventarli.

Avviate le indagini i poliziotti hanno rintracciato l’abitazione dell’aggressore, arrivati sotto casa sua hanno sentito delle minacce di morte. I militari hanno quindi fatto irruzione a casa dell’uomo e dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo. L’uomo era fuori di sé e continuava ad imprecare contro la compagna. Si tratta di un 33enne di Barano d’Ischia già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le gravi accuse di sequestro di persona, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni e porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sul posto anche il 118 per prestare le necessarie cure alla vittima dopo che il compagno violento l’aveva aggredita.

