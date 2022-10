Romano Canavese, bimbo di 2 anni cade dal balcone: è illeso

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 ottobre 2022 a Romano Canavese, comune in provincia di Torino. Un bambino di origine rumena di soli due anni mentre era in casa è improvvisamente caduto dal balcone. I fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato nella zona del cimitero di Romano Canavese.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dell’elisoccorso nella zona in cui si è svolta la vicenda nel pomeriggio di ieri. La giovanissima vittima di soli due anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Dopo averlo visitato i medici inspiegabilmente non hanno riscontrato nessun tipo di lesione, il bimbo infatti è rimasto illeso miracolosamente. A causa della particolare dinamica dei fatti i medici hanno però deciso di lasciare la prognosi riservata per qualche ora e di tenere sotto osservazione il bambino.

Sul luogo in cui si è svolto l’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Ivrea per i dovuti rilievi e accertamenti del caso e per capire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Stando alle prime informazioni sembra che il bimbo di due anni sia caduto accidentalmente. La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia ma fortunatamente si è conclusa solo con un grandissimo spavento.

