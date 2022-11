Capaccio Paestum, accoltella la nonna: 16enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 novembre 2022 a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Una donna di 76 anni, Ermenegilda Candreva, è stata accoltellata all’interno del suo appartamento situato in via della Tavernelle. A colpirla ripetutamente alla schiena è stata la nipote, una ragazza di soli 16 anni. Al momento non si conosce l’esatto motivo che abbia spinto la ragazzina a scagliarsi brutalmente contro la nonna, è però probabile che le due stessero litigato animatamente.

I fendenti per la vittima si sono rivelati fatali, i sanitari infatti non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, al loro arrivo era già morta. Sul posto, a Capaccio Paestum, si sono precipitati anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. I Carabinieri hanno trovato la nipote della 76enne in strada in lacrime, era sporca di sangue e visibilmente sotto shock. Accanto a lei c’era anche il coltello a serramanico utilizzato durante la colluttazione contro la nonna.

La 16enne agli agenti ha subito ammesso di essere stata lei ad uccidere la nonna. Stando alle sue dichiarazioni, però, sarebbe stata l’anziana a colpirla per prima ed è per questo che lei l’ha aggredita. Sul cadavere della vittima verrà effettuata l’autopsia per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Intanto, dopo essere stata medicata la ragazzina è stata arrestata e condotta nel carcere minorile di Nisida.

