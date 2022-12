Lumezzane, 29enne si schianta con l’auto: trovato carbonizzato

Dramma nelle prime ore del mattino di ieri giovedì 8 dicembre a Lumezzane, in provincia d Brescia, Riccardo Gobbi è morto all’età di 29 anni dopo essersi schiantato con la sua auto nel parcheggio dell’azienda di famiglia. Il ragazzo abitava in un appartamento situato vicino all’azienda, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici.

Intorno alle 5.30 di ieri un passante ha notato l’auto schiantata, era in fiamme, e ha subito allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sul luogo della tragedia a Lumezzane, per Riccardo però non c’era più nulla da fare. I pompieri non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo carbonizzato della vittima dal veicolo.

Al momento non è noto come si sia svolta con esattezza la drammatica vicenda che ha causato la morte del 29enne. Il ragazzo potrebbe aver accusato un improvviso malore o potrebbe essersi addormentato alla guida, sarà l’esame autoptico a chiarire la causa del suo decesso. Quando l’auto si è schiantata contro il muro c’era la marcia inserita, ha quindi continuato ad accelerare surriscaldando il motore. Sarebbe stato questo a causare l’incendio.

