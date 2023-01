La violenta vicenda si è svolta durante la notte di Capodanno fuori da un ristorante situato a Peschiera Borromeo, comune della città di Milano. Un uomo moldavo di 48 anni ha lottato tra la vita e la morte in seguito ad una lite scoppiata in famiglia, a colpirlo è stato un familiare di 53 anni anche lui moldavo.

I fatti si sono svolti intorno alle 3 di notte dopo il cenone di Capodanno. Non appena il familiare lo ha colpito con un violento pugno la vittima è caduta a terra sbattendo la testa con molta violenza. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui è scoppiato il violento litigio. Il 48enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano per un trauma cranico. Dopo poche ore le sue condizioni di salute sono notevolmente peggiorato, da quel momento lo hanno ricoverato nel reparto di neurochirurgia, in pericolo di vita.

I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda, però le condizioni di salute del 48enne fortunatamente migliorano. L’uomo ha subito un delicato intervento chirurgico che è perfettamente riuscito, è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma non è più in pericolo di vita.

