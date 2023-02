Sara Tommasi è stata ospite ieri a Le Iene, dove ha fatto un toccante monologo sugli anni più bui della sua vita. Qualche anno fa in moltissimi avevano notato il suo drastico cambiamento, lei però non riusciva a rendersene conto. Su Italia Uno ha rivelato che le è stato diagnosticato un grave disturbo bipolare undici anni fa, lei però rifiutò le cure perché non voleva accettare di essere malata.

In quel delicato periodo della sua vita si avvicinò a persone sbagliate che si approfittarono di lei, iniziò anche a fare uso di droga e si ritrovò sul set di un film ‘per adulti’. Ci ha tenuto a precisare che in quel momento non era in lei, in quella storia lei è solo una vittima anche se a parer suo in molti non l’hanno ancora capito. Durante un momento di lucidità si rese conto che aveva bisogno di aiuto, per prima è stata la madre ad aiutarla a raccogliere i pezzi della sua identità, poi ha potuto contare anche sull’aiuto del marito.

Tra le varie cose Sara Tommasi durante il suo monologo ha detto: “Dal bipolarismo non si guarisce mai del tutto, ma si può avere una vita felice.” A detta sua non bisogna focalizzarsi su ciò che la malattia toglie ma su quello che lascia. Ha continuato dicendo che bisogna curarsi con i farmaci e con l’amore perché la malattia non può sparire ma può essere affrontata. Lei non può cancellare quel brutto periodo ella sua vita ma oggi se lo lascia alle spalle per sempre.

