Con il brano ‘Due vite’ Marco Mengoni si è aggiudicato la vittoria della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. Dopo la finale sta rilasciando molte interviste, in molti provano a saperne di più sulla sua vita sentimentale ma lui è sempre stato molto riservato e continua ad esserlo. Fino ad ora infatti non ha mai voluto parlare della sua sfera privata, preferisce che si parli della sua musica.

Intervistato da Sette tra le varie cose ha rivelato: “La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi.” Pensa che oggi siamo messi meglio rispetto a coloro che ci hanno preceduto e gli dispiace che le persone che governano l’Italia non si aprano alla natura. Ha poi precisato: “Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna.”

Subito dopo Marco Mengoni ha ribadito che però la sua vita privata resta sua perché non gli va di mettere in mezzo persone che con la sua fama non c’entrano. A detta sua coloro che vogliono sentire la sua gioia e il suo doloro possono ascoltare i suoi dischi.

