Casalnuovo, 33enne investe la figlia: morta bimba di 7 anni

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato, 22 aprile 2023 in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo. Una donna di 33 anni ha investito la figlia di soli sette anni, senza patente si stava esercitando a guidare in un posto isolato. La piccola si trovava dietro il veicolo, per errore ha inserito la retromarcia invece della prima e l’ha colpita.

Il padre della giovanissima vittima, Aurora Napolitano, ha provato ad evitare il dramma ed è rimasto anche lui lievemente ferito, ma non è riuscito ad impedire il tragico incidente. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda avvenuta a Casalnuovo. Sfortunatamente i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la bambina, morta praticamente sul colpo, non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso.

All’inizio si era parlato di un’auto pirata fuggita in seguito all’incidente. I Carabinieri hanno però appreso la verità dai genitori della vittima in preda alla disperazione dopo l’accaduto. La salma della bambina è stata sequestrata e probabilmente verrà sottoposta ad un esame autoptico. Al momento non è noto se verranno disposti rilievi sull’auto per capire se ci sia stato un guasto tecnico.

