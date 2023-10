Sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, i fatti si sono svolti in una scuola ad Asti, dove una studentessa ha rischiato la vita. Cosa è successo? Per ragioni ancora da chiarire la ragazza è precipitata dal secondo piano della scuola, fortunatamente però non è caduta direttamente sul suolo, il violento impatto avrebbe potuto causare la sua morte.

Ad afferrarla al volo è stato il bidello dell’istituto, attutendo la caduta le ha salvato la vita. Ad allarmare l’uomo sono state le disperate urla dei compagni di classe della vittima. Questi si sono spaventati quando hanno visto che saliva sulla finestra e hanno iniziato a gridare in preda alla preoccupazione, fortunatamente il bidello era lì ed è riuscito ad afferrarla. Stando alle prime informazioni sul caso avvenuto questa mattina ad Asti, la studentessa dopo essersi avvicinata alla finestra del secondo piano dell’istituto l’ha scavalcata e poco dopo è precipitata nel vuoto.

Al momento non sono note le ragioni che hanno spinto la studentessa a compiere un gesto così pericoloso, non è nemmeno chiaro se avesse davvero intenzione di gettarsi giù o se si sia trattato di un incidente. Dopo l’accaduto è ricoverata all’ospedale di Asti ma non è in pericolo di vita, anche il bidello è stato portato in ospedale per i dovuti accertamenti.

