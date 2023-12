Angelo Madonia sulla rottura con Ema Stokholma: “Siamo stati benissimo ma…”

Da qualche settimana è giunta al capolinea la storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. I due si erano conosciuti e innamorati a Ballando con le stelle, dopo il programma aveva iniziato subito a convivere e per un anno si sono mostrati più complici e innamorati che mai. All’improvviso però il loro rapporto è cambiato e hanno deciso di prendere strade diverse.

In una recente intervista la nota speaker radiofonica ha fatto sapere che lei è una donna libera e le relazioni mettono le catene. A detta sua deve essere libera nei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere delle amicizie, lasciando intendere che l’ex fidanzato non la faceva sentire libera. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane anche Angelo Madonia ha parlato della rottura. Alla conduttrice ha detto che lui è rimasto in silenzio e si è concentrato sulle sue figlie. Ad oggi la sua unica certezza è il lavoro e tutto il resto va come deve andare. Ha spiegato di non aver rilasciato dichiarazioni dopo la rottura perché nonostante il lavoro lo espone tanto lui preferisce non essere ‘pubblico’ riguardo alla sua sfera personale.

Angelo Madonia ha continuato dicendo che per lui è stato un anno ricco di emozioni ed esperienze. Riferendosi ad Ema Stokholma ha detto che è una splendida persona ed è stato un anno bellissimo. A detta sua insieme sono stati benissimo, dopodiché ha concluso dicendo: “Come tutte le coppie, sanno quando iniziano a stare insieme ma non sanno quando finiranno. Così è stato“.

