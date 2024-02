Bergamo, abusi sessuali sulle figlie minorenni: 45enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti a Bergamo e dopo anni è finalmente emersa un’agghiacciante verità. Quale? Quella di un padre che abusava sessualmente delle due figlie minorenni. Quando è iniziato il loro incubo le giovanissime vittime avevano solo sei anni. Già nel 2021 erano state avviate le indagini ma in quella occasione la moglie dell’uomo, un 45enne, e le figlie non lo avevano denunciato.

Probabilmente stanca di subire le violenze sessuali una delle due ragazzine si è confidata con alcune compagne di scuole e queste hanno subito chiesto aiuto ai loro genitori. Questi si sono rivolti ai Carabinieri e sono state avviate le indagini che hanno fatto luce sulla vicenda avvenuta a Bergamo. Quando le ragazzine, minorenni, sono state ascoltate con il supporto di una psicologa sono emersi “reiterati atti di violenza sessuale” del 45enne ai danni delle figlie.

L’uomo approfittava dei momenti in cui una delle figlie rimaneva da sola per abusare sessualmente di lei. In seguito agli abusi provava a comprare il loro silenzio con il denaro. Anche la moglie ha finalmente trovato il coraggio di formalizzare le accuse. Il 45enne, rintracciato tra le mura domestiche dalla compagnia di Treviglio, è stato arrestato con la grave accusa di abusi sessuali ed è stato condotto in Carcere.

