Frosinone, picchia la moglie davanti alle figlie: 42enne in manette

I fatti si sono svolti a Frosinone, dove un uomo albanese di 42 anni si è scagliato con violenza contro la moglie dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche. Ad assistere al violento episodio anche le tre figlie minorenni della coppia. In preda alla paura e all’agitazione è stata proprio la vittima ad allarmare le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto.

Giunti all’interno dell’abitazione in cui è avvenuta l’aggressione a Frosinone l’uomo era ancora fuori di sé. Alla vista degli agenti non si è affatto calmato, al contrario si è scagliato anche contro i poliziotti. La vittima ha raccontato che il loro matrimonio da circa quattro anni non andava più bene e proprio nei giorni scorsi avevano deciso di separarsi in modo consensuale. Da quel momento però l’uomo ha iniziato a manifestare comportamenti sempre più aggressivi nei confronti dalla moglie, al punto che l’ha picchiata davanti alle figlie.

La vittima è stata portata all’ospedale di Frosinone per ricevere le necessarie cure, i medici le hanno riscontrato un trauma cranico. Il 42enne è stato invece arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Nessun parente ha dato disponibilità di accoglierlo in casa per scontare gli arresti domiciliari motivo per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

